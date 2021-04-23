Ankara'nın duvarları 23 Nisan'a özel sanatsal çalışmalarla renklendirildi
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Ankara'nın duvarları 23 Nisan'a özel sanatsal çalışmalarla renklendirildi

Ankara'nın duvarları 23 Nisan'a özel sanatsal çalışmalarla renklendirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentin duvarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel sanatsal çalışmalarla renklendirildi.

Başkentin duvarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel sanatsal çalışmalarla renklendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin cadde, bulvar, köprü ve duvarlarına sanatsal çalışmalar sürüyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel "Mural-Art" etkinliği düzenledi.

Şehrin çeşitli güzel sanatlar fakültelerinden 23 öğrenci, "Kendi Rengiyle Ankara" sloganı ile 1071 Malazgirt Bulvarı'nın duvarlarını sanatla buluşturdu.

Bulvardaki duvarda gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 2 günde tamamlandı.

Gri renkteki duvara, Ankara'nın sembol ve değerlerinin yanı sıra Başkentin dört beyazı olarak bilinen Ankara tavşanı, Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara güvercini ve diğer hayvan figürleri de resmedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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