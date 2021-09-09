Ankara'nın Çubuk ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara Valiliği, Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Henüz bilinmeyen nedenle saat 13.30'da çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştü.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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