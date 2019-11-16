Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haber

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

16.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:02
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cinayetle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bekir Aydoğan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıkça sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan G.K. tutuklandı, H.S.Y. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çubuk ilçesinde inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'dan (49) alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Aydoğan'ın cesedi 4 gün önce Kızılöz Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et