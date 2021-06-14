Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşama doğru aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açan yoğun yağış yüzünden bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kimi apartmanların bahçelerindeki istinat duvarları da yüksek kesimlerden gelen sulardan zarar gördü. Ayrıca, araç trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Yağıştan dolayı ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinden bazılarında zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespitine başladı.

Çubuk Belediyesi görevlileri de su baskınlarına karşı iş makineleriyle çalışma yürüttü. Bu bölgelerde incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tüm belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak ve dolu, su baskınlarına yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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