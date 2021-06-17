Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, 10 bin 500 dekar ekili alana zarar verdi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, 10 bin 500 dekar ekili alana zarar verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu, 10 bin 500 dekar ekili alana zarar verdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki gün etkili olan dolunun, 10 bin 500 dekar tarım arazisinde hasara neden olduğu bildirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki gün etkili olan dolunun, 10 bin 500 dekar tarım arazisinde hasara neden olduğu bildirildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, zarar gören 5 mahallede hasar tespit çalışması yaptı. Ekiplerin tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Keleş ve Demirbaş, Yenice Mahallesi'nde zarar gören sebze üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Keleş, vatandaşın zararının bir an önce karşılanması için gerekli her türlü çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Dolu nedeniyle zarar gören mahallelerde zarar tespit çalışmasının hızla yapıldığını hatırlatan Kaymakam Keleş, 5 mahallede 250 çiftçinin yaklaşık 10 bin 500 dekar ekili alanının doludan etkilendiğini kaydetti.

Zarar tespiti için mahalleleri gezdiklerini ifade eden Keleş, "Çiftçilerimizle bir araya geldik ve sorunlarını dinledik. Arkadaşlarımız yerinde tespitlerini yaptılar. İnşallah vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için mevzuatlar çerçevesinde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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