Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir doktor, hasta yakınlarınca darbedildi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir doktor, hasta yakınlarınca darbedildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir doktor, hasta yakınlarınca darbedildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hastanede bir doktoru darbettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hastanede bir doktoru darbettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne gelen C.Ş. ve E.A, yanlarındaki hastanın hemen muayene edilmesini istedi.

Uzman Doktor Tahir Sağlam, içeride başka bir hastanın bulunduğunu belirterek C.Ş. ve E.A'ya, dışarıda bekleyip ekrandan numaralarını takip etmelerini ve sıra kendilerine geldiğinde içeri girebileceklerini söyledi.

Bunun üzerine hasta yakınları C.Ş. ve E.A. doktoru gözünden darbetti.

Darp raporu alan doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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