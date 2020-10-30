Ankara'nın Çubuk ilçesinde Azerbaycan için insani yardım kampanyası başlatıldı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Azerbaycan için insani yardım kampanyası başlatıldı

30.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:59
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Azerbaycan için insani yardım kampanyası başlatıldı

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğince "Çubuk, Kardeşi Can Azerbaycan'ın Yanında" isimli insani yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğince "Çubuk, Kardeşi Can Azerbaycan'ın Yanında" isimli insani yardım kampanyası başlatıldı.

Başlattıkları kampanya hakkında bilgi veren Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, kalplerinin Azerbaycan için attığını, gelen her acı haberle ciğerlerinin yandığını söyledi.

Dağlık Karabağ'ın işgal altından kurtulması için şehit yakınları ve gaziler olarak gece gündüz dua ettiklerini belirten Avan, "Savaş mağduru olan Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım amaçlı bir kampanya başlattık. Esnafımızdan Yavuzlar AVM'nin sahibi Ramazan Yavuz kardeşimiz de ilk destekçimiz oldu. Sağ olsun çok yüklü miktarda halı ve battaniye getirdiler. İnşallah vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gelecek yardımları Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye göndereceğiz." dedi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkan Yardımcısı Yaşar Tokdemir de tüm ilçe halkından kampanyaya destek beklediklerini dile getirerek, "Biz Türk Kızılay Çubuk Şubesi olarak can kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Halı, battaniye, ısıtıcı, kilim gibi ürünler başta olmak üzere insani yardım malzemesini bölgeye göndereceğiz. Bu kampanyaya hayırsever vatandaşlarımız her türlü ayni ve nakdi bağış yapabilirler." diye konuştu.

Ramazan Yavuz ise kampanyayı duyar duymaz destek olmak istediğini belirterek, "Bizim de bu mücadelede bir tuzumuz olsun istedik. Azerbaycan'daki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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