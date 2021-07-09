Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Çankaya ilçesinde, toplu iş sözleşmesinin kendilerinden habersiz imzalandığını belirten işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöpler, devreye giren Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplandı.

Çankaya ilçesinde, toplu iş sözleşmesinin kendilerinden habersiz imzalandığını belirten işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöpler, devreye giren Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplandı.

Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, belediyeyle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin kendilerinden habersiz imzalandığı, bu sözleşmenin yetersiz olduğu ve haklarının verilmediği gerekçesiyle dün geceden itibaren eylem başlattı. İşçilerin "çöpleri toplamama eylemi" nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı başta olmak üzere ilçenin medyan, cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Bir grup işçi, bugün Çankaya Belediye Başkanlığına giderek eylemlerini burada sürdürdü. Yetkililerle görüşen ve sözleşmeyi kabul etmediklerini belirten bazı işçiler, geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Taşdelen: "Artış oranı yüzde 40"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı yazılı açıklamada dün Genel-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

Belediyede asgari ücretin net 4 bin 850 lira olarak belirlendiğini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti:

"Parklar ve süpürgedeki işçimizin ücreti hafta sonu zammı ile net 5 bin 300 lira, çöp toplayan işçimizin ücreti hafta sonu ve gece zammı ile net 6 bin 500 liradır. Çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6 bin 750 lira alacaklar. İkramiye ve sosyal haklarla artış oranı yüzde 40 oldu. Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı. Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim."

Devreye Büyükşehir girdi

İşçilerin eylemi nedeniyle cadde ve sokaklarda çöplerin birikmesi üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girdi. Çöpler, Büyükşehir Belediyesine ait çöp arabalarıyla toplandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde toplu iş sözleşmesini protesto eden işçiler çöpleri toplamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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