Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri fidan dikti.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri fidan dikti.
Okul Müdürü Turan Tanrıseven ve bazı öğretmenler eşliğinde öğrenciler, okul binasının yan tarafında bulunan Tatbikat Cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.
Tanrıseven, doğa sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.