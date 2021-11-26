Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti - Haberler
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri fidan dikti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam-Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri fidan dikti.

Okul Müdürü Turan Tanrıseven ve bazı öğretmenler eşliğinde öğrenciler, okul binasının yan tarafında bulunan Tatbikat Cami bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Tanrıseven, doğa sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler fidan dikti

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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