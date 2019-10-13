13.10.2019 10:50

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulünün yıl dönümünde ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.

Şahin ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlamak üzere huzurlarınıza gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin büyük bir azim ve kararlılıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle neticelenmesinin ardından Ankara'yı başkent ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır.

Ankara'nın 96 yılda uzay sanayisinden yüksek teknolojiye dayalı üretime, tarımdan hayvancılığa, bilim sanattan sportif başarılara kadar ortaya koyduğu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş uygarlık hedefinde kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından önemlidir. Milli ve manevi değerlerin ışığında, ülkemizin ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal hayatına yön veren Ankara, dünyadaki konumunu her geçen gün daha da güçlendirerek, aydınlık yarınlara güvenle yürüyecektir. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA