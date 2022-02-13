Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Cenik - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor Ankara'nın yüzde 8,90'lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

ANKARA - Ankara'nın yüzde 8,90'lık baraj doluluk oranının yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda yağan karın erimesi bekleniyor.

Yurt genelinde 19 Ocak'tan itibaren başlayan kar yağışı Ankara'da da etkili olmuştu. Kar yağışı ile yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken kar ise şehir içindeki durumun aksine henüz erimedi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baraj Doluluk Oranlarına göre, aktif doluluk oranı şu an yüzde 8,90 seviyesinde. Edinilen bilgiye göre, her geçen gün biraz daha artan baraj doluluk oranı, daha da yükselmek için dağlarda ve yüksek kesimlerdeki karın erimesini bekliyor. Ankara'nın Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajları ise havadan görüntülendi.

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

Ankara'nın barajları dolmak için karların erimesini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Güncel

Ankara, Baraj, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title