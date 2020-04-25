Ankara'nın Altındağ ilçesinde yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Altındağ Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 10 bin 100 aileye yardımda bulundu.

25.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:00
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Altındağ Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 10 bin 100 aileye yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye, içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler ulaştırılırken, 2 bin 600 aileye ise 125 liralık alışveriş kartı verildi.

"Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yardımların sıkı bir denetimden geçtikten sonra yapıldığını ifade ederek, ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Balcı, yardımların koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldığını vurgulayarak, "Tüm koruyucu önlemleri almış olan ekiplerimiz, yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evine, kapıdan teslim ediyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Ekiplerimizin hijyen kurallarına uymasına çok dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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