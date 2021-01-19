Ankara'nın AB Gündemi: "Şartlı Normalleşme"
19.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Ankara'daki görüşmesinde hem Brüksel hem de Atina'yla normalleşme açısından "provokasyon adımlarından biz sorumlu olmayız" mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Ankara'daki görüşmesinde hem Brüksel hem de Atina'yla normalleşme açısından "provokasyon adımlarından biz sorumlu olmayız" mesajı verdi
Kaynak: DailyMotion.com