Ankara'nın AB Gündemi: "Şartlı Normalleşme"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Ankara'daki görüşmesinde hem Brüksel hem de Atina'yla normalleşme açısından "provokasyon adımlarından biz sorumlu olmayız" mesajı verdi.