Ankara'nın 5 ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'nın 5 ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'nın 5 ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar'a bağlı Büyükdamlacık Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 6'sı Özbekistan, 6'sı Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerce Çamlıdere'nin Dörtkonak Mahallesi'nde 1 Afganistan uyruklu, Bala'nın Ahmetçayırı Mahallesi'nde de 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gölbaşı'nın Mahmatlı Mahallesi'nde ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ankara-Niğde otobanı üzerinde 2'si çocuk olmak üzere 9 Afganistan uyruklu, Sincan'daki Başkent OSB'de de 7 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti.

Yakalanan 35 düzensiz göçmen hakkında cezai işlem uygulanırken, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefetten kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere 156 bin 618 lira idari para cezası verildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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