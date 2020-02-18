Ankara'nın 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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Ankara'nın 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Ankara'nın Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

18.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58
Ankara'nın 3 ilçesinde jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

'nın , ve Nallıhan ilçelerinde ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Ankara'dan bu ilçelere ulaşımın sağlandığı, devamında da İstanbul'a bağlanan yolda gerçekleştirilen denetimde, kural ihlalleri, hatalı sollama ve hız sınırı gibi durumlar yerdeki ekiplere bildirildi.

Ekiplerin 150 kilometrelik alandaki kontrollerinde, trafik kurallarına uymayan sürücülere ilgili yasa gereğince yaptırım uygulandı.

Denetimlerin zaman zaman sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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