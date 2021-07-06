Ankara'nın 2050'Ye Kadar Suyu Gerede'den
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Ankara'nın 2050'Ye Kadar Suyu Gerede'den

Ankara'nın 2050'Ye Kadar Suyu Gerede'den
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara'nın 2050'ye kadar su ihtiyacını karşılayacak "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi" açıldı.

Ankara'nın 2050'ye kadar su ihtiyacını karşılayacak "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi" açıldı. Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni kapsamında Ankaralıların 2050'ye kadar su sorunun çözecek Gerede'nin de açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılan tesislerin en önemlisinin Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi olduğunu belirtti. "Gerede Sistemi'yle Ankara'mıza memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrimizin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gideriyoruz. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara'da halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi'yle tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen hamdolsun Ankara'da şimdiye kadar içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi işte bu projedir. " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tesisin teknik ayrıntılarına değindi. Ankara nüfusunun son 10 yılda yüzde 20 artışla yaklaşık 5, 7 milyona ulaştığına ve su ihtiyacının da giderek büyüdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Gerede Tüneli ile su doğal eğimle cazibeli olarak, tek kuruş enerji masrafı yapılmadan Çamlıdere Barajı'na iletilmektedir. Gerede Sistemi'nden başkente yıllık ortalama 226 milyon metreküp ilave su temin edilerek, 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. "

Gerede Tüneli açılmasıyla birlikte dünyada en uzun 50'nci ve su temin tünelleri arasında ise en uzun 15'inci tünel unvanına sahip oldu. ankara gerede içme suyu recep tayyip erdoğan bekir pakdemirli

Kaynak: Habermetre

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