Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı da yakalandı.

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı da yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Şereflikoçhisar'da yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tırın dorsesinde ülkeye yasadışı giriş yapan 5'i Pakistan, 142'si Afganistan uyruklu 147 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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