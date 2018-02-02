Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında Ankara'dan Niğde'ye varış süresinin yarı yarıya azalacağını, 4 saatten 2 saate düşeceğini belirterek, "Ankara-Niğde, ver elini 2 saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, anneniz, babanız, aileniz Niğde'deyse sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz." dedi.

Yıldırım, Gölbaşı ilçesindeki ERG İnşaat Oğulbey Yerleşkesi'nde düzenlenen Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Türkiye'ye, Ankara'ya yakışan bir proje, yatırım ve hizmet için vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Yıldırım, Ankara, Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir hatta Konya için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Edirne, Ankara, Niğde, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve güzergahta bulunan diğer iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürme adına son bir hamle yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız, bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolla gidecek. Rahat, konforlu bir seyahat edecek. Bu büyük eser hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bu yolun hikayesi çok hazin"

Yıldırım, Ankara-Niğde arasında 2 bin kilometre uzunluğundaki otoyolun eksik kalan 332 kilometrelik bölümünün bitirilmiş olacağını anlatarak, "Bu yolun hikayesi çok hazin. 2000-2001 krizinden önce bu yolun yapımı ihale edilmiş, 8-10 firmaya verilmiş, çalışmalar başlamış, teminat mektupları yatmış ama Türkiye krizle yerle bir olunca proje de rafa kalkmış. Tıpkı yarım kalan havaalanları, yollar gibi ama 2002'de bu aziz millet 'Tek başına, iş başına. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedi ve Türkiye bu kutlu yürüyüşüne o günlerden itibaren başladı." şeklinde konuştu.

Gelinen noktada önemli mesafe katedildiğini, Türkiye'nin batıdan doğuya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donatıldığını belirten Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." ifadesini kullandı.

Ankara-Niğde Otoyolu projesinin 4 milyar lira tutarında olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"4 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Eski parayla 4 katrilyon. Bir proje sadece 4 milyar lira. Eskiden bırakın milyarları, milyonları bile Türkiye bulamazdı. Bugün Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bu projeye bakmak yetiyor. 4 milyar lira yatırımı, Türkiye'nin barajlardan altyapı yatırımlarına büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor. Nasıl yapıyor? Bu yolu yapacak, bitirecek, işletecek. Yapım dahil yaklaşık 12 sene. Yapımı da çıkarsak, 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek, 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz sonra da 332 kilometre yolu alıyorsunuz."

Bu sırada alanda bulunan bazı vatandaşların kadro talebine Yıldırım, "Bakın, işe şimdi limon sıkmayın. Şu işi bitirelim, sonra sizin işinize bakarız." karşılığını verdi.

"Ankara-Niğde Otoyolu 2019'un sonunda bitecek"

Otoyolun yapımının 3 yıl süreceğini kaydeden Yıldırım, ERG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin'e seslenerek, "2020 çok geç Vural Bey, 2019 sonunda bitirecek miyiz?" diye sordu. Yıldırım, daha sonra "Sözü aldık, 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan aslında onun da karı var. 3 yılda bitirirse işletme süresi 9 yıla düşüyor. 2 yılda bitirirse 10 yıla çıkıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor. Müteahhit kazanıyor, Ankara kazanıyor, Nevşehir, Konya, Niğde, Aksaray, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Edirne'ye kadar seyahat eden herkes bu işten kazanıyor." dedi.

Otoyol tamamlandığında Ankara'dan Niğde'ye gidiş süresinin yarı yarıya azalacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne olacak? 4 saatten 2 saate düşecek. Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, anneniz, babanız, aileniz Niğde'deyse sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. İşte böyle, hizmette sınır yok. Başka ne faydası var bu yolun? 1 yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan da yaklaşık 200 milyon lira tasarruf var. Yollarda ömrünüz geçmeyecek, daha az mazot, benzin yakacağız, böylece yılda 200 milyon lira da cebimizde kalacak. Bu da işin artısı. Ayrıca bu yol sadece Ankara'ya, sadece Niğde'ye hizmet etmiyor. Bu yol, güzergah üzerinde bulunan Kulu'dan Konya'ya, daha sonra Aksaray'a, Kırşehir'e, Nevşehir'e de bağlantılarla birleştiriliyor. Dolayısıyla bu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. Tabii her şehirde çıkış var, bağlantı yolları var. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Yol üzerinde 5 viyadük var, köprü de diyebilirsiniz. 28 köprü, 114 alt geçit, 386 menfez, 5 dinlenme tesisi, 2 bakım ve onarım şantiyesi de yol üzerinde olacak."

(Sürecek)