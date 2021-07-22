Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki indirim sürücüleri memnun etti
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Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki indirim sürücüleri memnun etti

Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki indirim sürücüleri memnun etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesi, sürücüleri memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesi, sürücüleri memnun etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu otoyol indirimi 17 Temmuz Cuma günü itibariyle uygulanmaya başladı. Ankara-Niğde Otoyolu'nda geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira oldu. Yüksek bulunan geçiş ücretleri nedeniyle sürücüler tarafından çok tercih edilemeyen otoyolun yapılan indirimin ardından daha sık kullanılması bekleniyor.

Yolculuk yapan vatandaşlar, "Biz bu yolu ilk defa kullanıyoruz ve çok güzel olmuş. Hem yolu kısaltıyor hem de bizim için çok güzel oldu. Çok istifade ettik, çok da dua ettik. İndirimin de olması güzel olacak. Bence bütün halkımız için de çok güzel olacak. İnşallah bunun gibi yolların daha çok kullanılmasına vesile olur" dedi.

Bir tır sürücüsü de, "Biz Almanya'dan geliyoruz. Otoban çok pahalı geliyordu. Geçsek de geçmesek de vatandaş parasını ödüyordu. Burada önceki yola bakarak daha güzel, emniyetli ve daha konforlu gidiyorsun. İndirim de olunca daha da iyi olacak" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki indirim sürücüleri memnun etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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