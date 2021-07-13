Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) aldığı bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimleri 4 Eylül 2020'de, 2'nci kesimi ise 16 Aralık 2020'de trafiğe açıldı.

Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.

KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.

Yeni ücret tarifesi şöyle:

Araç sınıflarıAnkara-Kırşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Aksaray uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Nevşehir uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil)Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)
1. sınıf78,592,5104115,520
2. sınıf88104,511713040
3. sınıf106125140,515640
4. sınıf135,5156179,519940
5. sınıf164,5194,5218,524340
Öte yandan KGM'nin işletmesindeki otoyol ve köprülerde bayram dolayısıyla ücretsiz geçiş uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek
7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Levent Yüksel Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Metin Oktay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:47:42. #1.16#

title