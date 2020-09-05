Ankara-Niğde otoyolu, ilk gün yoğun ilgi gördü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyolu, sürücüler tarafından yoğun ilgi gördü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyolu, sürücüler tarafından yoğun ilgi gördü. Otoyolu kullanan sürücüler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolu daha sık kullanacaklarını vurguladı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en akıllı otoyolu olma özelliğini taşıyan Ankara-Niğde otoyolu, bugün sürücüler tarafından yoğun ilgi gördü. Firma ücretlendirme yetkilisi Erdal Okçu, birinci ve üçüncü bölümü açılan otoyolun, ikinci bölümünün de 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Otoyolda 14 istasyon ve 62 kişinin bulunduğunu, toplam 140 kişilik ekiple hizmet verdiklerini belirten Okçu, otoyol sayesinde Ankara ile Niğde arasının 2 saat 15 dakikaya düştüğünü belirtti. Böylelikle projenin hem zamandan hem de benzinden tasarruf sağladığını aktaran Okçu, turistik açıdan da ekonomik kazanım olacağını ifade etti.

OTOYOLUN FİYATLARI Birinci kesim için ücretlendirmelerin Ankara girişli ve Alahan çıkışlı birinci sınıf araçların 48 TL ödeyeceklerini belirten Okçu, üçüncü kesim için Alahan girişli ve Niğde çıkışlı birinci sınıf araçların ise 25 TL ödeyeceklerini aktardı. Firma yetkilisi Okçu, yolun ikinci kısmının da açılmasıyla birlikte birinci sınıf bir aracın yol boyunca 110 TL ödeyeceğini söyledi. Okçu, şimdilik iki gişenin açık olduğunu belirterek, zamanla trafik yoğunluğuyla birlikte bu sayının artacağını söyledi.

İlk gün yoğun yolcu geçişi yapılan otoyolda, yolcular da memnun olduklarını belirtti. Yolun, yakıttan ve süreden tasarruf yaptıracağını belirten sürücüler, yolu daha sık kullanacaklarını vurguladı.

Kaynak: DHA