Ankara nerede yangın çıktı, Ankara yangın söndü mü? Ankara'da yangın mı var?
Ankara'nın İvedik bölgesinde çıkan geniş çaplı arazi yangını kısa sürede büyüyerek büyük bir alanı etkisi altına aldı. Yoğun duman ve yanık kokusu, kent merkezine kadar ulaştı ve vatandaşlar tarafından hissedildi. Peki, Ankara'da yangın hangi bölgede çıktı, yangın kontrol altına alındı mı?
Ankara Valiliği, son saatlerde kentin birçok noktasında vatandaşların endişelenmesine yol açan duman ve is kokusuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, bu yoğun koku ve dumanın kaynağına dair detaylar paylaşıldı.
NEREDE YANGIN ÇIKTI?
Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen yoğun duman ve yanık kokusunun sebebine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, söz konusu kokunun Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarından kaynaklandığını duyurdu.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ANKARA'YA TAŞINDI
Yapılan açıklamada, Araç ilçesindeki yangınlardan yükselen duman ve isin, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Ankara'ya kadar ulaştığı ifade edildi.
ANKARA'DA YANGIN YOK
Valilik, başkent sınırları içinde herhangi bir yangın olmadığını özellikle vurguladı. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.