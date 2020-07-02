Ankara Narkotik "Bataklık"ta ele geçirilen malzemeleri sergiledi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda ele geçirilen malzemeler, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda ele geçirilen malzemeler, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başlattığı operasyon çerçevesinde İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde toplam 93 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 adrese baskın düzenlenmiş, 93 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler ve suç unsurlarının bir kısmı Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar yaklaşık 30 milyon 340 bin TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ziynet ve süs eşyası, 653 adet tapu, 41 adet tabanca, 50 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartlar, para sayma makinaları, çelik yelek, 21 adet lüks otomobil ele geçirildi. Bunlardan bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, bir kısmı ise Ankara Emniyet Müdürlüğünde yapılan sergi ile kamuoyuna gösterildi. - ANKARA

Kaynak: İHA