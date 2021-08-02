Ankara Nallıhan'da yangın mı çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın neden çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın söndürüldü mü?
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Ankara Nallıhan'da yangın mı çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın neden çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın söndürüldü mü?

Ankara Nallıhan'da yangın mı çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın neden çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın söndürüldü mü?
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri bitmek bilmiyor. Son olarak Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Türkiye tarihindeki en büyük yangın mücadelelerinden birini veriyor. Peş peşe gelen yangın haberleriyle vatandaşlar oldukça tedirgin. Son dönemde Ankara Nallıhan'da çıkan yangın iddialarının ardından vatandaşlar internette en çok "Ankara Nallıhan'da yangın mı çıktı? Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın mı var?" sorularının cevabını aramakta.

ANKARA NALLIHAN'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara Nallıhan'da yangın mı çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın neden çıktı? Ankara Nallıhan'daki yangın söndürüldü mü?

ANKARA NALLIHAN'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın için araştırmalar sürmekte.

ANKARA NALLIHAN'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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