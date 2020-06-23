Ankara Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı Nallıhan'da, sağanak yolları kapattıANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.

Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle, su basan yollar araç geçişine kapandı.

Nallıhan'da, öğleden sonra başlayan yağmur, kısa sürede şiddetlenerek sağanağa döndü. Bir süre etkili olan sağanak nedeniyle, ilçedeki bazı yolar dere yatağına döndü. Trafiğe kapatılan yollarda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: DHA