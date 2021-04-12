Ankara-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan D140 Karayolunda köprü yapım çalışmaları sürüyor

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan D140 Karayolunun Kuş Cenneti geçişinde 2 köprü yapıldığını bildirdi.

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan D140 Karayolunun Kuş Cenneti geçişinde 2 köprü yapıldığını bildirdi.

Ceylan, AA muhabirine, Ankara-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan D140 kontra kesim nolu Karayolunun, Davutoğlan Mahallesi Kuş Cenneti geçişinde, iki tünel ve 2 adet 250'şer metrelik köprülerle Sarıyar Baraj gölü üzerinden geçtiğini söyledi.

Bu yolda, Kuşcenneti'nden sonra Nallıhan ilçesine kadar olan duble yol yapım çalışmalarında 28 kilometrelik alanın ihalesinin de yapıldığını belirten Ceylan, "Bu yolu çok önemsiyoruz. Çünkü Ankara-Beypazarı üzerinden Nallıhan geçilerek bu yol, Ankara'yı-İstanbul'a bağlıyor. Günlük olarak çok kullanılan bir yoldur. Oldukça trafik akışı vardı. Bu nedenle yolun 28 kilometrelik kısmını duble yol projesi kapsamında tamamlayacağız." dedi.

Kuşcenneti çıkışında iki adet köprü inşasının hızla sürdüğünü vurgulayan Ceylan, "Umudumuz, çalışmaların hedeflenen tarihlerden önce bitirilmesidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak