Ankara Müftüsü: Farz camide kılınacak, sünnet ve tespihat evde olacak cuma namazı öncesi yapılan hazırlıklar ile uyulması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu.



- Ankara cuma namazı öncesi yapılan hazırlıklar ile uyulması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Doğan, yarından itibaren cuma namazının cami bahçelerinde, öğle ve ikindi namazının ise cemaatle cami içlerinde kılınmaya başlanacağını hatırlatarak, sokağa çıkma yasağı süren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin bu serbestlikten istifade edemeyeceğini söyledi. 20 yaş altı gençlerin 29 Mayıs'a özel olmak üzere yürüme mesafesindeki camilere giderek cuma namazı kılmalarına izin verildiğini kaydeden Doğan, Ankara 'da cuma namazı kılınacak cami bahçeleri ve diğer açık alanlar hakkında bilgi verdi. Doğan, "Sayın valimizin talimatıyla, kaymakamlarımızın ve ilçe müftülüklerimizin çalışmalarıyla bunların tespitini yaptık. Ankaramızda 1687 cami bahçesi ya da halk pazarlarının kurulduğu mahaller, okul bahçeleri, spor alanları, stadyumlar gibi mekanları belirledik. Bunları Ankara İl Müftülüğü internet sitemizde, ilçe müftülerimiz kendi bölgelerindeki cuma namazı kılınacak mekanları kendi sitelerinde, sosyal medya paylaşımlarında bunların hepsini duyurduk" dedi.SECCADELER İŞARETLİ YERE SERİLECEKCemaatin camiye gelirken salgın nedeniyle uyması gereken kurallar olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu çok önemli, öncelikli olarak vatandaşlarımız evlerinden abdestlerini alarak çıkacaklar. Neden? Çünkü camilerimizde şadırvanlar, abdesthaneler kapalı olacak. Maskelerini takmadan çıkmayacaklar. Seccadelerini yanlarında muhakkak bulunduracaklar, kendi seccadeleriyle beraber gelecekler. Saf düzeni oluşturacağımız 1,5 metre aralıklarla seccadeleri yayacağımız işaretlemeler devam ediyor. Cuma günü itibariyle bunların hepsi hazır olacak. Vatandaşlarımız geldiğinde seccadesini istediği yere koymayacak, işaretlenen yerler neyse, o boş olan işaretli yere seccadesini koyacak ve mesafeye dikkat ederek cuma namazlarımızı inşallah açık alanda kılmış olacağız" diye konuştu.'FARZ NAMAZI CAMİDE, SÜNNET VE TESPİHAT EVDE'Doğan, cuma namazına gelecek vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleri uyarısında bulunurken, salgın nedeniyle cuma namazının sadece farz bölümünün camide kılınacağının altını çizdi. Doğan, şöyle konuştu: "Hutbelerimiz kısa olacak, vaaz olmayacak. Namaz sonrası farz kılındıktan sonra sünneti de kılayım, tespihatı da çekeyim olmayacak. Farz kılındığı andan itibaren herkes mesafeye dikkat etmek suretiyle evine gidecek. Sünnetini evde kılacak, tespihini evde çekecek. Bu sadece cuma namazı için değil, bu söylediklerim camide kılınacak öğle ve ikindi vakit namazları için de geçerli. Neden böyle? Salgından dolayı böyle. Camide uzun vakit geçirmeyecek, topluca beraber olacakları vakti olabildiğince aza indireceğiz. Dolayısıyla salgını tekrar tersine döndürmeyelim. Hakikaten iyiye doğru gidiyoruz. Bu tür tedbirler sadece bizim hem ferdi hem sosyal toplumsal sağlığımız içindir. Birileri, bir kısım provokatörler bunu işte 'ibadetlerde kısıtlama, ibadetlere baskı' yapma gibi bir kısım farklı yerlere çekmesinler lütfen. Tek talebimiz isteğimiz bu salgını bir an önce üzerimizden atabilmektir. Bütün bu uyarılar bunun içindir." Doğan, camilerin vakit namazları için açık olacağını, sadece öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınacağını, diğer vakit namazlarının ise münferit olarak camide kılınabileceğini sözlerine ekledi.KOCATEPE'YE STERİLİZASYON TÜNELİÖte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı da (TDV) cuma namazı için Kocatepe Camii'ne sterilizasyon tüneli kurulacağını açıkladı. TDV'den yapılan açıklamada, "TDV, yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli Kocatepe Cami girişine sterilizasyon tüneli kurarak cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapmalarına olanak tanıyacak" denildi.- Ankara Kaynak: DHA