ANKARA MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
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ANKARA MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

14.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:17

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.

ANKARA MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Kaynak: DHA

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