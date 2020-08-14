ANKARA MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.

Kaynak: DHA