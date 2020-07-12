ANKARA MSB Tel Abyad'da tuzaklanan EYP imha edildi MSB: Tel Abyad'da tuzaklanan EYP imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

MSB: Tel Abyad'da tuzaklanan EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor. Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ Timimizce imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA