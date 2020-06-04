ANKARA MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz
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ANKARA MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz

MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğizMİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

04.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:27

MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü nedeniyle Twitter hesabından bir video paylaştı. 'Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz' notuyla paylaşılan videoda, Türk askerlerinin savaştan etkilenen çocuklara yaptığı yardımlar yer aldı. Videoda ayrıca, "Biz onların, savaşın değil, barışın çocukları olmasını istiyoruz" denildi.

ANKARA MSB: Savaş mağduru çocuklara umut olmaya devam edeceğiz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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