Ankara msb: resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı
MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldıANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.
MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.