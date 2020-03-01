Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2
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Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2

ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştıMSB: Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!

01.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:03
Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2

ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı

MSB: Asil milletimiz emin olsun ki; 'de barış ve için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2
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