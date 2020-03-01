Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştıMSB: Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!
01.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:03
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı
MSB: Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!
Kaynak: DHA