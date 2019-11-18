Ankara msb: rasulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Haberler » Güncel » Ankara msb: rasulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu - Haber

Ankara msb: rasulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kurulduMİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

18.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:34
Ankara msb: rasulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan 'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ankara msb: rasulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et