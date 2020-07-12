ANKARA MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahraman Komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi denildi.

Kaynak: DHA