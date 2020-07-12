ANKARA MSB Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor MSB: Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!

MSB: Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. Açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe Kaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA