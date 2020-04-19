ANKARA MSB: Mehmetçik gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor MSB: Mehmetçik gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanlığınca, Mehmetçiğin gıda malzemesi ulaştırmaya devam ettiğini açıklandı.

MSB: Mehmetçik gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Mehmetçiğin gıda malzemesi ulaştırmaya devam ettiğini açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, COVID19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü şehit ve gazi ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA