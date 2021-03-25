ANKARA-MSB Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı