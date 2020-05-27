ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladıBakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada,...

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA