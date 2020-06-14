ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

Kaynak: DHA