ANKARA MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
10.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:00
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA