ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.

08.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:00
ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırlanan video ile kutladı.

MSB Twitter hesabından, 'Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' başlığı ile video paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli kadın askerlerin görüntüsüyle başlayan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde anayım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan, umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanının korkusuz savunucusu Bahriyeli benim. Göklerde de ben varım, çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'dayım. ve ben gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben Anadolu'yum, Anavatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."

2 dakika 20 saniyelik videoda, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit olan yarbay Songül Yakut'un da görüntüleri yer aldı.

ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Kaynak: DHA

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ANKARA MSB'den 'Kadınlar Günü' paylaşımı

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