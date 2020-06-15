ANKARA MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak
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ANKARA MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak

MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacakMİLLİ Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

15.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:01

MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

ANKARA MSB: Bedelli askerler, koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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