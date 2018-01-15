Kaçacak Yerleri Yok! YPG'liler Afrin'de Panik Halinde

Ankara, Moskova ve Şam'dan gün boyunca peş peşe açıklamalar geldi, Pentagon attığı tek bir adımla bölgedeki tüm aktörlerin ortak düşmanı olmayı başardı.

Türkiye, 911 kilometre sınıra sahip olduğu güney komşusu Suriye'deki YPG'li teröristleri hedef alacak operasyonu her an başlatabilir.

İç savaşın yedinci yılını doldurmasına haftalar kala, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Afrin ve diğer yerlerde panik halinde.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin, Hatay ve Kilis'le çevrelenmiş durumda. Afrin'in doğusunda Türkiye'nin sınır ötesi Fırat KalkanıHarekâtı ile teröristlerden temizlediği Azez bulunuyor. Güneyde ise İdlib'de gözlem noktalarına yerleşmiş Türk askerleri bulunuyor.

YPG, Cerablus-Azez hattıyla kesilen terör koridorunun en batısındaki Afrin'de tamamen köşeye sıkıştı. Terör örgütüne ait haber ajansları ve sosyal medya hesapları, halihazırda Afrin'e top atışı yapan Türk ordusuna karşı ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor.

Kaçacak hiçbir yerleri olmayan teröristlerin tek şansı, Halep'e doğru Şam rejimine ait bölgeyi kullanarak doğuya doğru çekilmek olabilir.

Menbic'ten doğudaki Haseke'ye kadar bir alanı kontrol eden YPG'li teröristler, ABD'nin desteğiyle güneyde Fırat Nehri'nin kuzeyine kadar indi.

Binlerce TIR'lık silah yardımı alan terör örgütü, her adımı ABD'ye güvenerek attı. Öyle ki, Pentagon'un isteğiyle Menbic'ten ayrılmayan YPG'li teröristler, dün ilçe sokaklarında Türkiye karşıtı gösteri yaptı.

Gelinen son noktada ise, ABD'nin Türkiye ve Irak sınırında 30 bin YPG'li ile terör birlikleri kuracağını duyurması bölgede deprem etkisi yarattı.

Türkiye dünden bu yana başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ABD'ye çok sert yanıtlar verdi. Erdoğan bugün "Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım" dedi.

Bu sabah Rusya'dan da benzer bir tepki geldi. Moskova yönetimi, ABD'nin kurmaya hazırlandığı terör ordusunun Suriye'nin bölünmesine yol açabileceğini belirterek Washington'dan detaylı açıklama beklediğini duyurdu.

Suriye'deki Şam rejimi ise "Suriye ordusu, ülkedeki Amerikan varlığı ve aparatlarını bitirmek için azimli" açıklamasını yaptı.

Yıllardır YPG'li teröristlerle birlikte hareket eden ABD, attığı tek bir adımla bölgedeki tüm aktörlerin ortak düşmanı olmayı başardı.