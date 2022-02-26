ANKARA-MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR, ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ

ANKARA (DHA) - MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, kamyon şoförü esnafıyla bir araya geldi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği görüşmede şoförlerin sıkıntılarını dinleyerek, çözüm önerilerinde bulundu. Görüşmede yer alan Nakliyat-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Bayram Kalkın, yaptığı konuşmada, sendika olarak Türkiye genelinde lojistik firmalarda kepçe operatörlerini, tır şoförlerini sendikalı ve örgütlü bir şekilde bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Milli Yol Partisi'nin bu kapsamında katkı sunduğunu ifade eden Kalkın, katkılarından dolayı Başkan Çayır'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Kalkın, sendika olarak taşımacılık sektöründe çalışan herkesin Nakliyat-İş sendikasına üye olmasını istediklerini kaydetti.

'ÇALIŞMALARA DESTEK SUNACAĞIZ'

Çayır, şu anda 1 milyon 200 kişinin SRC Belgesi (ticari araç kullanıcıları tarafından alınan mesleki yeterlilik belgesi) taşıyarak hizmet ettiğini söyledi. Çayır, K ve C belgelerinin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Şoför esnafının mesai saatlerinin, park alanlarının düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye'de birçok sektör zorda olduğu gibi lojistik sektöründe nakliye ve şoförler zordalar. Mazot yüzde 180 zamlandı. Mesleği yapabilmek için şoförlerin aldıkları belgeler ise, yüzde 115 zamlanmış. Ayrıca bazı iş verenler ise, şoförlere az para verebilmek için kendi ifadeleriyle 'çaylak şoförler' kullanıyorlar. Şoförlerinin hak ve hukuklarının yeniden evrensel insani çalışma değerlerine, Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Tedarik zincirinin temel taşı şoförlerdir. Zincir kırıldığı anda birçok insan mağdur olur ve Türkiye çok zora girer. Onun için şoförlerin kıymetini bilmek lazım. Şoförlere hak ettikleri ücreti vermek gerekir. Bu anlamda lojistik sektöründe hizmet veren şoförlerin mutlaka yeniden uluslararası standartlara, mal ve insan taşımacılığına uygun standartlara ulaşması temel hakkıdır. Bu konuda Nakliyat-İş Sendikası da bu konuda mutlaka çalışmalar yapacaktır. Yapacakları bütün çalışmalara yürekten destek sunacağımızın bilinmesini isteriz.? (DHA)