ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti
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ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akar'ın beraberindeki komutanlarla 'tarihi' ziyaretiGÖKÇEADA ' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret ederek 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar'ın beraberindeki komutanlarla 'tarihi' ziyareti

GÖKÇEADA ' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret ederek 'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret, ada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesinin birlikte adaya yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar daha sonra 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.

'Rüzgar Alayı' olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti
ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti
ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti
ANKARA-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Gökçeada'yı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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