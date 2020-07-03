ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'daMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Trablus'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Trablus'a gitti.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İş birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitti.

Kaynak: DHA