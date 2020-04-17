ANKARA MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir
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ANKARA MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştirMHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

17.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:54
ANKARA MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ceza İnfaz Yasasına ilişkin, "Cumhur ittifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir" dedi.

MHP'li Cemal Enginyurt, TBMM'de kabul edilmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Yasası ile ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararını değerlendirdi. Enginyurt, "CHP ve İYİ Partiye bir şey söylemek isterim; 'Alaaddin Çakıcı tahliye oldu, fikir suçluları, FETÖ'cüler ve PKK'lılar tahliye olmadı' diye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Alaaddin Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indirimden faydalanarak tahliye oldu. Tahliye olmasa da 5 ay sonra hapisten çıkacaktı. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP asla katilleri, mafyaları, torbacıları, kadın tacirlerini affetmemiştir, aklından bile geçirmemiştir. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne giderek 'eşit adalet', 'eşit infaz' diyerek göreceksiniz eğer Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar alınırsa, kadın tacizcileri, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri hepsi CHP sayesinde hapisten çıkacak" dedi.

Enginyurt, Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la yaşadığı tartışmaya ilişkin de "Sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

ANKARA MHP'li Enginyurt: Cumhur İttifakı, katilleri affetmemiştir

Kaynak: DHA

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