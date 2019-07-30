ANKARA MGK, Beştepe'de toplandı
MGK, Beştepe'de toplandıMilli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
MGK, Beştepe'de toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
ANKARA (DHA)
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Kaynak: DHA
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