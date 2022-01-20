Ankara metrosunda yolcular klasik müzikle seyahat edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara metrosunda yolcular klasik müzikle seyahat edecek

Ankara metrosunda yolcular klasik müzikle seyahat edecek
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, Ankara metrosunda klasik müzik yayını yapacak.

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, Ankara metrosunda klasik müzik yayını yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, klasik müzik yayını vatandaşlardan gelen talep üzerine klasik müzik yayını pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında başlatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu, klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirtti.

Amaçlarının vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak olduğunu aktaran Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek birtakım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Ankara Üniversitesi, Kızılay, Ankara, Müzik, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title