Ankara metrosunda vatandaşlar arasında maske tartışması
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Ankara metrosunda vatandaşlar arasında maske tartışması

Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi.

02.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:01

Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Yolcular ile maskesini çıkaran kadın arasında gerginlik kameralara yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarındaAnkaraMetrosu'nda meydana geldi. İdiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonunda durdurarak, metro güvenliğinehaberverdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kadın gözlerden kayboldu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara metrosunda vatandaşlar arasında maske tartışması

Kaynak: İHA

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